Манипуляция фактами: МИД Украины ответило Путину на его слова об активах СССР

Президент РФ Владимир Путин предъявил новые претензии Украине. О них он рассказал в интервью фильму Россия. Новейшая история, снятая кремлевским каналом Россия 1.

По его словам, Россия обязалась погасить все долги бывших республик, входивших в состав СССР.

— В 1993 году мы обязались погасить все долги бывшего Советского союза, за все бывшие союзные республики с расчетом, что нам эти республики передадут зарубежные активы бывшего Советского союза, — сказал он.

Путин отметил, что РФ все долги погасила, но “далеко не все выполнили это обязательство о передаче зарубежных активов”.

– Например, Украина этого до сих пор не сделала, – отметил Путин.

В интервью Путин также жаловался из-за распада СССР и назвал его “крахом исторической России”.

Реакция МИД Украины

В МИД Украины слова Путина по поводу зарубежных активов назвали “манипуляцией фактами” и отметили, что Россия после распада образования не предоставила информацию о стоимости украинских активов за границами Советского союза.

— Утверждение российского президента Владимира Путина о якобы невыполнении Украиной обязательства о передаче РФ зарубежных активов СССР – манипуляция фактами, — сказал спикер МИД Олег Николенко.

В 1994 году Украина и Россия подписали так называемое соглашение о нулевом варианте, по которому РФ обязалась выплатить украинскую долю во внешнем госдолге СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года. Со своей стороны Украина должна была передать России свою долю в активах СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года.

Ратификация соглашения стала невозможной из-за того, что российская сторона не предоставила информацию о стоимости украинских активов. Николенко добавил, что этот документ не вступил в силу ни для Украины, ни для РФ.