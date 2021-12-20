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По Германии прокатились протесты против карантинных ограничений

Татьяна Забожко редактор ленты
По Германии прокатились протесты против карантинных ограничений

В Берлине, Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Дюссельдорфе и ряде других городов Германии в выходные прокатились протесты против карантинных ограничений и обязательной вакцинации против Covid-19.

В Гамбурге в акции протеста приняли участие около 11,5 тыс. человек.

Демонстрация была преимущественно мирной, хотя и случались отдельные стычки протестующих с полицейскими и журналистами. В конце концов двух человек задержали, еще двоих арестовали.

Контрдемонстрация сторонников мер борьбы с пандемией, по данным полиции, насчитывала несколько сотен человек. За порядком во время этих акций следили 800 полицейских.

В Берлине у Бранденбургских ворот, несмотря на запрет полиции на проведение акции, собралось несколько десятков противников карантинных мероприятий.

По данным правоохранителей, среди митингующих были и туристы, которые не имели никакого отношения к протесту.

В Дюссельдорфе несколько тысяч человек протестовали против вакцинации детей. Отдельные участники мероприятия несли в руках плакаты с надписями Руки прочь от наших детей и Принуждение к прививке? Нет, спасибо!

В центре Фрайбурга собралось 3,5 тыс. противников карантинных ограничений.

Правоохранителям пришлось наложить несколько запретов из-за пребывания митингующих без защитных масок.

Менее многочисленные акции состоялись в Кобленце, Карлсруэ, Хильдесхайме, Ганновере, Трире, Шверине и некоторых других городах Германии.

Массовые протесты против политики правительства по борьбе с пандемией продолжаются в стране на протяжении нескольких последних недель.

Источник: Deutsche Welle

Фото: Hansehans

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