В Берлине, Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Дюссельдорфе и ряде других городов Германии в выходные прокатились протесты против карантинных ограничений и обязательной вакцинации против Covid-19.

В Гамбурге в акции протеста приняли участие около 11,5 тыс. человек.

Thousands on the streets of Hamburg, Germany tonight, millions worldwide rallied today against covid tyranny, growing every week. pic.twitter.com/AwNiQm2ANv — Pman-News2 (@News2Pman) December 19, 2021

Демонстрация была преимущественно мирной, хотя и случались отдельные стычки протестующих с полицейскими и журналистами. В конце концов двух человек задержали, еще двоих арестовали.

NOW — Protest in #Hamburg against Covid restrictions and vaccine mandates.pic.twitter.com/5FA4k3XNi7 — Disclose.tv (@disclosetv) December 18, 2021

Контрдемонстрация сторонников мер борьбы с пандемией, по данным полиции, насчитывала несколько сотен человек. За порядком во время этих акций следили 800 полицейских.

В Берлине у Бранденбургских ворот, несмотря на запрет полиции на проведение акции, собралось несколько десятков противников карантинных мероприятий.

По данным правоохранителей, среди митингующих были и туристы, которые не имели никакого отношения к протесту.

В Дюссельдорфе несколько тысяч человек протестовали против вакцинации детей. Отдельные участники мероприятия несли в руках плакаты с надписями Руки прочь от наших детей и Принуждение к прививке? Нет, спасибо!

В центре Фрайбурга собралось 3,5 тыс. противников карантинных ограничений.

Правоохранителям пришлось наложить несколько запретов из-за пребывания митингующих без защитных масок.

Менее многочисленные акции состоялись в Кобленце, Карлсруэ, Хильдесхайме, Ганновере, Трире, Шверине и некоторых других городах Германии.

Массовые протесты против политики правительства по борьбе с пандемией продолжаются в стране на протяжении нескольких последних недель.

Источник: Deutsche Welle

Фото: Hansehans