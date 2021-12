В Берлине, Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Дюссельдорфе и ряде других городов Германии в выходные прокатились протесты против карантинных ограничений и обязательной вакцинации против Covid-19.

В Гамбурге в акции протеста приняли участие около 11,5 тыс. человек.

Thousands on the streets of Hamburg, Germany tonight, millions worldwide rallied today against covid tyranny, growing every week. pic.twitter.com/AwNiQm2ANv

— Pman-News2 (@News2Pman) December 19, 2021