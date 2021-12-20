Катастрофа МН17

22 декабря прокуроры огласят приговор четырем подозреваемым по делу о сбитии рейса MH17.

Для оценки доказательств и обоснования наказания для трех россиян и одного украинца прокурорам нужно три дня.

20-21 декабря в суде рассмотрят судебно-медицинские доказательства и доказательства стороны обвинения.

Прокуратура представит реконструкцию на основе фото, видео, показаний свидетелей и записей разговоров, во время которых подозреваемые обсуждали установку ракетного аппарата Бук и сбитие рейса МН17 Malaysia Airlines в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.

По словам эксперта по международному уголовному праву Марике де Хун, очевидным является то, что прокуратура будет ходатайствовать о длительном заключении. Однако будет ли это пожизненное, доподлинно неизвестно.

Она предполагает, что приговор для каждого из подозреваемых будет разным, в зависимости от роли, которую они выполняли при сбитии самолета.

Пассажирский самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года возле оккупированного российскими войсками Тореза в Донецкой области.

283 пассажира и 15 членов экипажа погибли.

В июне 2019 года следственная группа озвучила имена четырех подозреваемых по делу о сбитии Boeing 777 рейса MH17. Речь идет о трех гражданах России – Игоре Гиркине, Сергее Дубинском и Олеге Пулатове, а также украинце Леониде Харченко.

С 6 сентября по 17 ноября 2021 года в суде выступали родственники погибших.

Ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщала, что судьи по делу о сбитии рейса МН17 уже составили график для оглашения приговора.

Это может произойти в сентябре, ноябре или декабре 2022 года.

Кроме уголовного дела против четырех подозреваемых, в январе в Европейском суде по правам человека будет слушаться отдельное производство по иску Нидерландов о привлечении России к ответственности из-за сбития MH17.

Источник: NOS