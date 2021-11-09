Выступили родственники: в Нидерландах завершился самый эмоциональный этап слушаний по делу МН17

В судебном комплексе Схипхол (Нидерланды) завершился очередной этап слушаний по делу о крушении самолета рейса МН17 над Донбассом в 2014 году.

Сегодня в последний раз выступали родственники погибших пассажиров. Таким образом, этот этап слушаний был самым эмоциональным.

Родственники жертв катастрофы рассказали, как трагедия повлияла на их жизнь и какого наказания хотели бы для виновных. Они призвали суд установить роль России в крушении. Во время выступлений родственники отмечали: Кремль лжет и не сотрудничает со следствием.

Нынешний раунд судебных слушаний продлится до 17 ноября. Во время следующего заседания судьи должны рассмотреть вопрос компенсаций и определить дату объявления обвинительного заключения.

Как известно, пассажирский самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур и был сбит 17 июля 2014 года в небе над оккупированной российскими войсками территорией Донбасса. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

Сейчас на скамье подсудимых – четыре человека. Это три гражданина России – Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Все их обвиняют в убийстве почти трех сотен пассажиров сбитого самолета. Подозреваемые лично не присутствуют на заседаниях суда.

Ранее следователи установили, что рейс МН17 был сбит из ракетного комплекса Бук российского производства.

Недавно адвокаты, представляющие в суде родственников погибших пассажиров, заметили за собой слежку. Подобные случаи преследования резко возросли за последние месяцы. В связи с этим адвокатам предложили дополнительные меры безопасности.

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