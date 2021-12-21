НАТО никогда не пойдет на компромисс с РФ относительно Украины – Столтенберг

Компромисс с Россией в вопросе расширения НАТО, в том числе относительно вступления Украины, невозможен, заявил на брифинге генсек Альянса Йенс Столтенберг.

– Мы никогда не пойдем на компромисс в отношении права каждой страны Европы, включая Украину, выбирать свой путь, – сказал он.

В то же время Столтенберг сообщил о планах созвать в начале 2022 года заседание Совета НАТО-Россия для урегулирования разногласий.

– Мы готовы вести диалог, сесть за стол переговоров и обсудить очень серьезные вопросы с Россией, – отметил генсек НАТО.

Но предупредил Москву о серьезных последствиях в случае новой эскалации против Украины, поскольку до сих пор наблюдает наращивание войск РФ у ее границ.

Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга по поводу невозможности компромиссов с Москвой в вопросе членства Украины звучат не впервые.

Несколько дней назад он об этом говорил на фоне требований РФ по гарантиям нерасширения Альянса в восточном направлении.

Столтенберг подчеркнул, что Украина – суверенное государство, которое имеет право защищаться в соответствии с Уставом ООН.