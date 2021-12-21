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Факты / Украина / Политика

Украина стремится в 2022 получить от НАТО четкую временную перспективу – Зеленский

Валентина Летяк редактор ленты
Украина стремится в 2022 получить от НАТО четкую временную перспективу – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил в Гуте на открытии конференции руководителей иностранных дипломатических учреждений Украины Дипломатия 30. Стратегия сильного государства о стремлении в 2022 году получить от НАТО четкие временные перспективы вступления.

– Мы стремимся как можно скорее разблокировать процесс мирного урегулирования на Донбассе, вернуть Крым, достичь членства в ЕС в ближайшие годы и получить очень четкую временную перспективу от НАТО. И хотим ее получить в 2022 году, – подчеркнул глава государства.

По его словам, для достижения этих целей Украине нужна вторая вещь – креативность.

– Мы не должны ждать, пока кто-то решит наши проблемы, а ежедневно искать новые механизмы и форматы, – сказал Зеленский.

Обращаясь к дипломатам, президент подчеркнул, что он ждет от них новых идей.

Зеленский считает, что нужна также третья вещь – это амбициозность:

— Амбициозность мнений, амбициозность форматов, амбициозность идей. Это лицо нашего государства. Избавиться от негативного, постоянно подавленного пессимистического мышления. Избавиться от слов: это невозможно, этого не будет, это не для нас.

По его мнению, Украина должна избавиться от комплекса страны третьего мира, потому что она нужна Европе, а не наоборот.

17 декабря РФ выдвинула условия НАТО относительно гарантий безопасности. То есть она требует, чтобы Альянс отказался от расширения на восток, в частности от перспектив вступления Украины.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже отбросил претензии Кремля и отметил, что любой диалог будет проходить только после консультаций с Украиной.

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