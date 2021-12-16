Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Североатлантический альянс не пойдет ни на какие компромиссы по членству Украины в НАТО, как того не хочет Россия. Об этом генсек заявил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По словам Столтенберга, Украина имеет полное право выбирать свой путь.
— Мы не пойдем на компромисс по поводу права Украины выбирать свой путь. Мы не пойдем на компромисс по поводу права НАТО защищать своих союзников и мы не будем идти на компромисс в том, что у НАТО партнерство с Украиной, которое важно и для нас, и для Украины, — сказал генсек.