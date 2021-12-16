Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир / Мировые новости

Россия — агрессор: Столтенберг заверил, что НАТО не пойдет на компромиссы по Украине

Марта Бондаренко редактор ленты
україна-нато

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Североатлантический альянс не пойдет ни на какие компромиссы по членству Украины в НАТО, как того не хочет Россия. Об этом генсек заявил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Столтенберга, Украина имеет полное право выбирать свой путь.

— Мы не пойдем на компромисс по поводу права Украины выбирать свой путь. Мы не пойдем на компромисс по поводу права НАТО защищать своих союзников и мы не будем идти на компромисс в том, что у НАТО партнерство с Украиной, которое важно и для нас, и для Украины, — сказал генсек.

Источник: Офис президента

Фото: Depositphotos

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка