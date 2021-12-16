Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Североатлантический альянс не пойдет ни на какие компромиссы по членству Украины в НАТО, как того не хочет Россия. Об этом генсек заявил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Столтенберга, Украина имеет полное право выбирать свой путь.