Европейская спотовая цена на газ достигла отметки $2 200/тыс. куб. м. Причиной нового рекорда стоимости стало резкое падение выработки электроэнергии из возобновляемых источников.

Во вторник выработка электроэнергии ветровыми станциями упала до 5,5% — ниже этот показатель был только в начале сентября. В понедельник выработка снизилась до 9,4%.

На прошлой неделе (с 13 по 19 декабря) средний показатель был на уровне 13,7% при максимуме в воскресенье — 20%.

С утра 22 декабря газ в Европе торгуется на уровне $1 950 за тыс. куб. м. В ноябре контракт на день вперед торговался на TTF в среднем по $945, в декабре — $1 379 за тысячу кубометров. С начала года среднее значение цены достигло $545.

Что касается запасов газа в европейский подземных хранилищах, то он сейчас на уровне 58,96% от максимальной вместимости (данные на утро понедельника). А это на 16,5 процентных пунктов ниже среднего значения за последние пять лет.

Ранее британское издание Financial Times писало, что скачок стоимости газа грозит дальнейшим ростом счетов за электроэнергию для миллионов домохозяйств на всем континенте, а температура все продолжает падать.

Европейские цены на газ с января подскочили более чем на 600%.

Издание отмечает, что прохождение газа по трубопроводу Ямал-Европа, одному из трех маршрутов, используемых российским Газпромом, упали до 6% пропускной способности в субботу и 5% в воскресенье.

По словам аналитиков, Ямальский маршрут через Польшу, который является самым маленьким из трех газопроводов, в настоящее время обеспечивает примерно 10% поставок российского газа в северо-запад Европы.