Шантаж Европы продолжается: Макогон о росте цен на газ

Генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон прокомментировал высокие цены на газ в Европе.

По его словам, учитывая ситуацию, наблюдаемую на биржах, выводы очевидны: шантаж Европы продолжается с целью скорейшей сертификации российского газопровода Северный поток-2.

— Несмотря на заоблачные цены на газ в ЕС ($1 800 за тысячу кубометров), имеющиеся свободные транзитные мощности и заявления главы РФ об увеличении поставок в Евросоюз, Газпром не забронировал дополнительные мощности на январь. Поэтому он не планирует увеличивать транзит до более 109 млн кубометров в сутки, что предусмотрено действующим контрактом, — объяснил он.

Спотовые цены на газ в Европе ежедневно растут на 7%. Рост цены происходит на фоне невыполнения российской компанией Газпром обещания по увеличению объемов закачанного газа в европейские хранилища.

Цены на газ в Украине зависят от цен на европейских хабах. С 2015 года наша страна является интегрированной частью европейского газового рынка и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления голубого топлива.

В то же время президент Федерального сетевого агентства Германии Йохан Хоманн сообщил, что ввод в эксплуатацию российского газопровода Северный поток-2 в первой половине 2022 года невозможен.

По его словам, компания-оператор Nord Stream 2 начала процесс создания дочерней компании в Германии в соответствии с требованиями немецкого законодательства, поэтому сейчас процесс сертификации остановлен.