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Факты / Видео / Украина / Общество

Газа достаточно: премьер Шмигаль гарантирует украинцам тепло в домах

Петро Дем'янчук Василий Сафьянюк Журналист Факты ICTV, парламентский корреспондент

Глава правительства Денис Шмигаль заявляет, что в Украине достаточно газа и угля для спокойного прохождения отопительного сезона. Об этом он сказал в эфире Свободы Слова на ICTV.

По его словам, в подземных хранилищах накоплено больше голубого топлива, чем было в предыдущие несколько лет. Контролированной является и ситуация с запасами угля.

Ежемесячно Украине необходимо 1,9 млн тонн, на склады же завозят 2-2,3 млн тонн, заверил Шмигаль. Что касается коммунальных тарифов для населения, то до конца отопительного сезона они не изменятся. А их стоимость будет зависеть от ситуации на мировых рынках.

— Сегодня цена на газ для населения годовая. Это годовой рыночный продукт, зафиксированный на один год. Конечно, на следующий год он будет пересматриваться компанией НАК “Нафтогаз”.

Он будет формироваться на следующий годовой период в зависимости от того, какой будет динамика цены на газ на мировых рынках, в зависимости от того, сколько будет газа в Украине, как мы будем поднимать собственную добычу, — отметил Денис Шмигаль.

Ранее глава правления Нафтогаза Юрий Витренко сообщил, что проблемы с отопительным сезоном возникнут, если в Украине несколько недель будут держаться сильные морозы. Однако запасов газа достаточно.

На 1 января 2022 года прогнозируется на 3% больше запасов газа, чем в 2015-2019 годах.

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