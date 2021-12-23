ЕС будет отстаивать свои интересы в переговорах с РФ по безопасности — Боррель

Евросоюз будет сотрудничать с США и НАТО, чтобы обеспечить представление своих интересов в любых возможных дискуссиях с Россией по европейской безопасности.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

– Европейский Союз полностью привержен безопасности в Европе на основе ключевых принципов ненападения и уважения к национальному суверенитету и территориальной целостности. Сегодня безопасность Европы находится под угрозой, – подчеркнул он, напомнив о военном наращивании России на границах с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму.

По его словам, вместе с партнерами и союзниками ЕС будет решительно реагировать на какие-либо дальнейшие нарушения суверенитета Украины, а единственным средством преодоления споров считает мирные переговоры.

– Такое обсуждение должно быть всеобъемлющим и должно учитывать обеспокоенность и интересы всех заинтересованных сторон. ЕС будет сотрудничать как с США, так и с НАТО, чтобы обеспечить представление его интересов в любых возможных дискуссиях с Россией по европейской безопасности, – сказал Боррель.

Предложение НАТО провести заседание Совета Россия-НАТО в ответ на так называемые проекты по безопасности Боррель назвал важным шагом и подчеркнул, что ЕС стремится сотрудничать с союзниками по современной ситуации с безопасностью на континенте.

17 декабря МИД России опубликовал проекты соглашений с США и НАТО. РФ требует не принимать Украину в Альянс и не вести на ее территории военную деятельность.

Однако в НАТО отвергли претензии Кремля и заявили, что любой диалог будет проходить только после консультаций с Украиной.

Источник: eeas.europa.eu