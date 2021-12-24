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Нью-Йорк ввел ограничения во время празднования Нового года на Таймс-сквер

Татьяна Забожко редактор ленты
Манікюр на Новий рік 2019

Нью-Йорк ввел карантинные ограничения на время проведения новогоднего мероприятия на Таймс-сквер.

С новыми правилами общественность ознакомил мэр города Билл де Блазио в Twitter.

Так, в зоны для просмотра, которые обычно вмещают почти 58 тыс. человек, будут допускать около 15 тыс. человек.

Таким образом власти города стремятся увеличить социальную дистанцию.

Кроме того, каждый присутствующий должен будет предоставить документ о вакцинации и иметь при себе средства безопасности.

– Нам есть что праздновать, однако введенными дополнительными мерами мы стремимся позаботиться о безопасности людей на Таймс-сквер во время празднования Нового года, – отметил Билл де Блазио.

Карантинные ограничения на Таймс-сквер ввели после того, как 22 декабря в городе зафиксировали новое рекордное количество новых случаев Covid-19 – 22 808.

Источник: Билл де Блазио

Фото: Unsplash

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