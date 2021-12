Нью-Йорк ввел карантинные ограничения на время проведения новогоднего мероприятия на Таймс-сквер.

С новыми правилами общественность ознакомил мэр города Билл де Блазио в Twitter.

Так, в зоны для просмотра, которые обычно вмещают почти 58 тыс. человек, будут допускать около 15 тыс. человек.

Таким образом власти города стремятся увеличить социальную дистанцию.

Кроме того, каждый присутствующий должен будет предоставить документ о вакцинации и иметь при себе средства безопасности.

New Yorkers have stepped up tremendously over the past year. There’s a lot to celebrate and the additional safety measures we’re announcing today will keep the fully vaccinated crowd at Times Square safe and healthy as we ring in the New Year. pic.twitter.com/SbStmLmfxQ

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) December 23, 2021