В случае дальнейшей агрессии Российской Федерации в отношении Украины уже подготовлены масштабные санкции. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в интервью французской газете Le Journal du Dimanche.

— Любая дальнейшая агрессия против Украины будет подвергаться санкциям с огромными последствиями. Они уже готовы. Европейские страны едины и действуют согласованно с США и НАТО. Мы хотим хороших отношений с Россией, но это зависит от ее действий. Она должна прекратить свои провокации, – сказала она.

Фон дер Ляен также высказалась о том, не спровоцирует ли диалог между РФ и США процесс интеграции Украины в НАТО и ЕС, а также, может ли это затронуть и другие страны, в частности Грузию и Армению.

По ее словам, “украинский народ должен решать свое будущее”.

— Мы глубоко уважаем суверенитет этих стран, а также их территориальную целостность и способность решать свою судьбу. Я знаю, что США также разделяют эти принципы, — добавила глава Еврокомиссии.

Она отметила, что поддержка ЕС проявляется в соглашениях об ассоциации и свободной торговле, которые “необходимо изучить и углубить”, чтобы торговля товарами и услугами была более прибыльной для Украины, Молдовы и Грузии.

США и многие страны мира считают, что Россия планирует вторжение в Украину. По данным разведки США, возле границ с Украиной остается ориентировочно 100 тыс. военных РФ.

22 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал, что в 200 км от украинской госграницы находится 122 тыс. российских военных. А в 400 км от украинско-российской границы находится еще 143,5 тыс. военных РФ.

Источник: Le Journal du Dimanche