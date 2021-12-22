По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова, в 200 км от украинской госграницы находится 122 тыс. российских военных.

В то же время, по его данным, в 400 км от украинско-российской границы находится 143,5 тыс. военных РФ.

– Если для наших западных партнеров ситуация на нашем восточном фронте является новостью, то для нас это ежедневная работа. Мы понимаем, что там происходит. Мы четко знаем количество военных, которые есть со стороны Российской Федерации, – подчеркнул Данилов 22 декабря во время брифинга на конференции Дипломатия 30. Стратегия сильного государства.

По данным Алексея Данилова, ситуация на госгранице – неспокойная, но президент Владимир Зеленский и СНБО держат ее на контроле.

– В случае обострения ситуации – это не может произойти так мгновенно, условно говоря, сегодня на сегодня. Для этого нужно готовиться. Мы все это отслеживаем, – пояснил секретарь СНБО.

Он также добавил, что благодаря законопроекту о Нацсопротивлении, который вступит в силу с 1 января 2022 года, Украина получит допресурсы для того, чтобы иметь возможность дать отпор агрессору.

Напомним, западные СМИ со ссылкой на источники в американской разведке сообщили, что Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что в Альянсе не видят признаков того, что количество российских войск вблизи границ Украины уменьшается.