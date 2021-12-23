Ракета Javelin пробила имитированную решетчатую защиту танка, аналогичную тому, что используется на российских Т-72. Таковы результаты первых боевых стрельб на одном из полигонов в районе проведения ООС на Донбассе с использованием американского противотанкового ракетного комплекса.

Стрельба велась по условной цели – танку в окопе, находившемся на расстоянии около 1,5 км.

В нижней части башни танка видно поражение кумулятивной струей Javelin, то есть можно предположить, что подобная защита не так эффективна, как считают в стране-агрессоре.

ПТРК Javelin показал также эффективность ведения огня в сложных погодных зимних условиях, когда сильный ветер и мороз.

Javelin пробивает защиту российских танков Т-72: результаты стрельб на Донбассе / 3 фотографии

22 декабря украинские военные на полигоне в зоне проведения ООС впервые провели боевые стрельбы с применением американских противотанковых комплексов Javelin.

Этот ракетный комплекс предназначен для уничтожения бронетехники на расстоянии около 3 км.

Сейчас Украина имеет на вооружении около 100 Javelin и около 500 ракет к ним. В случае полномасштабного российского вторжения они могут быть применены на Донбассе.