Javelin пробивает защиту российских танков Т-72: результаты стрельб на Донбассе

Ракета Javelin пробила имитированную решетчатую защиту танка, аналогичную тому, что используется на российских Т-72. Таковы результаты первых боевых стрельб на одном из полигонов в районе проведения ООС на Донбассе с использованием американского противотанкового ракетного комплекса.
Стрельба велась по условной цели – танку в окопе, находившемся на расстоянии около 1,5 км.
В нижней части башни танка видно поражение кумулятивной струей Javelin, то есть можно предположить, что подобная защита не так эффективна, как считают в стране-агрессоре.
ПТРК Javelin показал также эффективность ведения огня в сложных погодных зимних условиях, когда сильный ветер и мороз.
22 декабря украинские военные на полигоне в зоне проведения ООС впервые провели боевые стрельбы с применением американских противотанковых комплексов Javelin.
Этот ракетный комплекс предназначен для уничтожения бронетехники на расстоянии около 3 км.
Сейчас Украина имеет на вооружении около 100 Javelin и около 500 ракет к ним. В случае полномасштабного российского вторжения они могут быть применены на Донбассе.