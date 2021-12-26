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Факты / Мир / Мировые новости

Запланирована на январь: СМИ узнали дату заседания Совета НАТО – РФ

Юля Захарченко редактор ленты
прапори НАТО

Стало известно, когда состоится Совет Россия-НАТО. Об этом сообщили анонимные источники Североатлантического альянса в комментарии иностранным СМИ.

По их словам, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен организовать заседание 12 января 2022 года. Он принял решение как председатель Совета НАТО-Россия.

– Мы контактируем с Российской Федерацией по этому вопросу, – отметили источники в НАТО.

Также в этот день в Брюсселе запланировано заседание глав Генеральных штабов государств-участников Североатлантического альянса.

Безопасность Украины и Европы

Европейский Союз намерен сотрудничать с НАТО и США, чтобы обеспечить представление своих интересов во время переговоров с Россией по европейской безопасности.

По словам Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, вместе с партнерами и союзниками Евросоюз будет решительно реагировать на нарушение суверенитета Украины.

Глава европейской дипломатии считает мирные переговоры единственным средством для преодоления споров.

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Источник: Anadolu Agency

Фото: Depositphotos

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