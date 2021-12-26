Стало известно, когда состоится Совет Россия-НАТО. Об этом сообщили анонимные источники Североатлантического альянса в комментарии иностранным СМИ.
По их словам, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен организовать заседание 12 января 2022 года. Он принял решение как председатель Совета НАТО-Россия.
– Мы контактируем с Российской Федерацией по этому вопросу, – отметили источники в НАТО.
Также в этот день в Брюсселе запланировано заседание глав Генеральных штабов государств-участников Североатлантического альянса.
Безопасность Украины и Европы
Европейский Союз намерен сотрудничать с НАТО и США, чтобы обеспечить представление своих интересов во время переговоров с Россией по европейской безопасности.
По словам Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, вместе с партнерами и союзниками Евросоюз будет решительно реагировать на нарушение суверенитета Украины.
Глава европейской дипломатии считает мирные переговоры единственным средством для преодоления споров.
Источник: Anadolu Agency