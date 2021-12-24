Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что только совместное сдерживание заставит Российскую Федерацию пойти на деэскалацию.

По его мнению, для этой цели Украина и Европа должны продемонстрировать решительность к совместным проактивным действиям.

– Мир, безопасность и стабильность в Европе не защитят сами себя. Наши своевременные и совместные действия позволят защитить их, — подчеркнул Кулеба.

Министр считает, что сдерживание – это единственная правильная стратегия, основой которой станет реалистическое понимание угроз и решительность к совместным проактивным действиям.

Ситуация возле границ Украины

Россия продолжает наращивать военные силы возле границ Украины, считает агентство Bloomberg.

Это происходит на фоне подготовки переговоров с Соединенными Штатами Америки, которые запланированы уже в начале 2022 года.

Согласно спутниковым фотографиям военно-разведывательной компании Janes, с ноября в приграничные районы России переместили танки, артиллерию и системы противовоздушной обороны.