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Факты / Украина / Политика

Министр Кулеба назвал единственную стратегию, которая заставит Россию пойти на деэскалацию

Юля Захарченко редактор ленты
Дмитро Кулеба

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что только совместное сдерживание заставит Российскую Федерацию пойти на деэскалацию.

По его мнению, для этой цели Украина и Европа должны продемонстрировать решительность к совместным проактивным действиям.

– Мир, безопасность и стабильность в Европе не защитят сами себя. Наши своевременные и совместные действия позволят защитить их, — подчеркнул Кулеба.

Министр считает, что сдерживание – это единственная правильная стратегия, основой которой станет реалистическое понимание угроз и решительность к совместным проактивным действиям.

Ситуация возле границ Украины

Россия продолжает наращивать военные силы возле границ Украины, считает агентство Bloomberg.

Это происходит на фоне подготовки переговоров с Соединенными Штатами Америки, которые запланированы уже в начале 2022 года.

Согласно спутниковым фотографиям военно-разведывательной компании Janes, с ноября в приграничные районы России переместили танки, артиллерию и системы противовоздушной обороны.

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Фото: УНИАН

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