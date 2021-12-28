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В Германии женщина укусила владелицу собаки, которая ударила своего домашнего питомца

Юля Захарченко редактор ленты
В Германии женщина укусила владелицу собаки, которая ударила своего домашнего питомца

В восточном регионе Германии произошла драка между двумя владелицами собак. Женщина укусила другую гражданку за то, что она ударила своего домашнего питомца.

По данным иностранных СМИ, 27-летняя местная жительница увидела, как другая 51-летняя женщина бьет собственную собаку. Гражданка не стерпела издевательства над животным и решила вмешаться.

Ссора продолжилась тем, что одна женщина укусила другую. В это время собаки спокойно наблюдали за происходящим на улице, сообщили сотрудники полиции.

Вскоре две владелицы домашних любимцев ударили друг друга. 51-летняя женщина упала и вцепилась зубами в ногу 27-летней гражданки.

СМИ сообщили, что обе женщины получили травмы в результате драки. Теперь гражданки должны предстать перед судом по обвинениям в нанесении телесных повреждений.

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Источник: Deutsche Welle

Фото: Pexels

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