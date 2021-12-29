НАТО сделает вторжение в Украину слишком дорогим для РФ – МИД Британии

Североатлантический Альянс окажет Украине всю необходимую помощь и поддержку в случае полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс по итогам телефонных переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

По ее словам, Альянс создаст для Москвы такие условия, при которых нападение на Украину обойдется ей слишком дорого.

— Обсудила с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом агрессию России по отношению к Украине. Мы согласились с тем, что НАТО решительно поддерживает Украину. Вторжение обернется для России большими расходами, — заявила Трасс.

Она также отметила, что любой диалог по ситуации в Украине должен строиться на полном уважении к суверенитету нашей страны.

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Напомним, ранее Столтенберг заявил, что у Украины есть возможность вступить в НАТО, поскольку руководство военного блока никогда не давало гарантий того, что в его ряды не будут приниматься новые с востока Европы.

По его словам, документы, которые были подписаны в период с 1970 по 1990 года указывают на то, что все государства имеют право выбирать сами свой путь, что гарантирует безопасность, под чем подписалась Российская Федерация.

Столтенберг отметил, что страны-НАТО никогда не обещали ничего, что противоречит этим нормативам.

Источник: Twitter Лиз Трасс

Фото: Twitter Лиз Трасс