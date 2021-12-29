Лидер КНДР Ким Чен Ын снова появился на публике. Его новые снимки живо начали тиражировать иностранные СМИ, ведь на них он выглядит заметно стройнее.

Новые снимки 37-летнего лидера Северной Кореи были сделаны во время встречи правящей Трудовой партии КНДР и опубликованы Корейским центральным информационным агентством (KCNA).

Kim Jong Un continues to look slimmer than ever as he addresses officials on North Korea’s ‘next stage of victory’ https://t.co/gWlr7YfXUv — Daily Mail Online (@MailOnline) December 29, 2021

В ходе заседания была обсуждена реализация политики партии в 2021 году, а также стратегия развития в условиях экономического кризиса. Заседание также было связано с тем, что КНДР празднует десятую годовщину вступления Кима в должность верховного командования вооруженными силами после смерти его отца Ким Чен Ира в 2011 году.

Правительственные органы настаивали на том, что диктатор ест меньше “ради страны”, поскольку он борется с серьезным недостатком продовольствия, и утверждают, что Ким здоров. Дело в том, что в начале года в СМИ появлялись предположения о здоровье Кима на фоне новостей, что он сбросил почти 20 кг.

Это произошло после того, как государственное телевидение заявило, что “похудевший” Ким “разбивает сердца наших людей”, несмотря на то, что многие из 25 млн жителей Северной Кореи борются с голодом и системными притеснениями по всей стране.

Обедневшая страна с ядерным оружием в последние годы пострадала от сильного наводнения, которое оставило семьи без домов. В КНДР борются с продовольственным кризисом, ведь нация пытается прокормить себя на фоне пандемии Covid-19.

В октябре Ким сказал жителям КНДР, что они должны меньше есть, пока страна не откроет границу с Китаем в 2025 году. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН заявила о значительном дефиците пищи в Северной Корее.