Лидер КНДР Ким Чен Ын снова появился на публике. Его новые снимки живо начали тиражировать иностранные СМИ, ведь на них он выглядит заметно стройнее.

Новые снимки 37-летнего лидера Северной Кореи были сделаны во время встречи правящей Трудовой партии КНДР и опубликованы Корейским центральным информационным агентством (KCNA).

Kim Jong Un continues to look slimmer than ever as he addresses officials on North Korea’s ‘next stage of victory’ https://t.co/gWlr7YfXUv

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 29, 2021