Утром 31 декабря скончалась Бетти Уайт – популярная американская актриса, телеведущая и комедиантка. Она не дожила несколько недель до своего 100-летия.

По предварительной информации, ее обнаружили мертвой в собственном доме в Лос-Анджелесе. Бетти Уайт умерла естественной смертью.

Кем была Бетти Уайт

В Соединенных Штатах Бетти Уайт считается рекордсменкой: у нее была самая длинная карьера на телевидении среди женщин.

Актриса в течение восьми десятилетий снималась в десятках шоу и кинолентах, начав свой творческий путь в 1939 году.

Любительницей американцев ее сделала роль Роуз Найлунд в фильме Золотые девушки (Golden Girls), транслируемом в течение 1985-1992 годов.

Фильмография Бетти Уайт насчитывает 115 фильмов: она была шестикратной обладательницей премии Эмми и много раз номинировалась на премию Золотой глобус.

Последние годы своей жизни актриса была открыта в общении с журналистами. Она шутила, что в свои 99 планирует создать страницу на Facebook, а ее любимый вид отдыха – это смотреть телевизор и разгадывать кроссворды.

17 января 2022 года Бетти Уайт должно было исполниться 100 лет.