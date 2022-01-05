Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал “уместным и своевременным” обращение к партнерам из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

По итогам совещания в Нур-Султане Токаев направил обращение к лидерам стран ОДКБ с просьбой о поддержке Казахстана. По его словам, задача – преодолеть “террористическую угрозу”.

Токаев заявил, что захват крупных объектов инфраструктуры совершают “террористические банды”. По его словам, речь идет о “внешней агрессии”.

— В связи с этим, полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы, — сказал он.

В ОДКБ заявили, что “вскоре в Казахстан войдут войска РФ и Беларуси”.

ОДКБ – международная организация, в состав которой входят шесть государств – Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Протесты в Казахстане продолжаются четвертый день в десятке городов. Они начались из-за резкого роста цен на сжиженный газ. 4 января правительство снизило цену до 50 тенге за литр, но протесты по всей стране продолжились.

5 января Касым-Жомарт Токаев отправил правительство страны в отставку.