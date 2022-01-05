В Казахстане четвертый день не прекращаются протесты из-за повышения с начала года цен на сжиженный нефтяной газ с 60 до 120 тенге за литр.

По состоянию на 5 января из-за нарушения общественного порядка задержали более 200 человек. 95 сотрудников получили травмы. Повреждены 37 служебных автомашин.

В Алмате в лечебные учреждения обратились 190 человек, госпитализировано 40. В реанимации находятся семеро пострадавших, среди них – четверо сотрудников полиции.

Среди всех пострадавших – 137 полицейских и 53 гражданских.

Правоохранительные органы начали досудебное расследование по 13 фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов.

В течение минувшей ночи протестующие в городах Алматы, Шымкент и Тараз выбили стекла и двери в акиматах (муниципалитетах).

Толпы протестующих использовали камни, палки, газовые и перцовые баллоны и бутылки с зажигательной смесью.

С 01.30 5 января до 00.00 19 января 2022 года в Алматы и Мангистауской области ввели чрезвычайное положение.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение об отставке правительства.

Временно обязанности премьер-министра будет исполнять Алихан Смаилов.

Члены правительства Казахстана будут продолжать работать до утверждения нового состава.

Почему начались протесты в Казахстане

В связи с подорожанием автогаза 2 января митингующие перекрыли дороги в Актау и Жанаозене.

В Минэнерго Казахстана в тот же день рост цен объяснили тем, что производители сжиженного газа перешли на его продажу через электронные торги. Но транспорт в западных областях Казахстана практически полностью газифицирован, а производят его именно здесь, поэтому протесты не прекратились.

Если в первый день протестов СМИ сообщали о сотнях митингующих, то по состоянию на 4 января говорят уже о нескольких тысячах участников забастовок по всему Казахстану.

При этом они не расходятся даже ночью. В частности, в Актау протестующие установили палатки и юрту. Попытки местных властей договориться не увенчались успехом.

На видео из соцсетей видно, как люди скандируют: Шал, кет! (Старик, уходи!). Так они требуют ухода бывшего президента Нурсултана Назарбаева из политики.

По разным данным, во время столкновений с полицией задержаны около 70 человек. В районах проведения митингов исчезал мобильный интернет и выключали электричество.

Реакция властей Казахстана на протесты

В ночь на 3 января президент страны Касым-Жомарт Токаев срочно поручил правительству рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле.

Была создана правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области, которая начала расследование в отношении владельцев автозаправок на предмет ценового сговора.

И на следующий день, 3 января, собственники автозаправочных станций в Мангистауской области Казахстана после двухдневных стихийных митингов снизили цену на сжиженный газ для автомобилей со 120 до 85-90 тенге за литр.

Но это не устроило митингующих, они требовали возврата к старой цене.

В итоге 4 января правительство Казахстана приняло решение снизить в Мангистауской области цену за сжиженный газ до 50 тенге за литр, о чем сообщил Токаев.

Он также пообещал, что другие требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно на совещании правительства 5 января.

Фото: Orda.kz