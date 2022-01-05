По состоянию на данный момент посольство Украины в Казахстане не получало сообщений от украинцев о прямой угрозе их жизни из-за происходящих в этой стране масштабных протестов.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с высоким представителем ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем.

– По состоянию на данный момент посольство Украины в Казахстане не получало никаких сообщений от граждан Украины о прямой угрозе их жизни и безопасности, — подчеркнул министр.

Он призвал украинцев, которые сейчас находятся на территории Казахстана:

• регистрироваться в онлайн-системе Друг;

• в случае любой угрозы жизни ставить в известность посольство Украины.

Кулеба заверил, что Киев будет внимательно следить за ситуацией в Казахстане, поскольку главное – это безопасность граждан.

– Все граждане Украины, которые сейчас находятся на территории Казахстана, должны демонстрировать бдительность и избегать участия в массовых мероприятиях, которые могут представлять угрозу их жизни и здоровью, – добавил министр.

Как известно, масштабные протесты в Казахстане вспыхнули 2 января этого года. Поводом стало повышение цен на автогаз на 50%.

Несмотря на отставку правительства и обещания властей снизить стоимость автогаза, протесты не утихают.

Так, 5 января в центре города Алматы произошли столкновения между протестующими и правоохранителями, в результате которых пострадали десятки человек.

Митингующие во время штурма ворвались в муниципалитет Алматы, а также захватили резиденцию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

На фоне протестов первый президент страны Нурсултан Назарбаев ушел с поста главы Совета безопасности Казахстана.