5 января в центральной части Алматы начались столкновения протестующих с правоохранителями. Последние в ответ начали применять спецсредства.
По данным местных изданий, в лечебные учреждения обратились 190 человек, госпитализированы 40. В реанимации находятся семеро пострадавших, среди них – четверо сотрудников полиции.
Среди всех пострадавших – 137 полицейских и 53 гражданских.
Очевидцы сообщают о передвижении по городу военных грузовиков со светошумовыми гранатами.
Военная комендатура просит жителей города планировать маршруты таким образом, чтобы обходить митингующих.
Протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года после того, как с начала года сжиженный нефтяной газ подорожал вдвое – с 60 до 120 тенге за литр.
Впоследствии митингующие расширили свои требования до отставки правительства, борьбы с коррупцией, рефинансирования кредитов, повышения зарплат и тому подобное.
5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выполнил первое требование протестующих, отправив правительство в отставку.
Источник: NUR.KZ
Фото: NUR.KZ