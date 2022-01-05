5 января в центральной части Алматы начались столкновения протестующих с правоохранителями. Последние в ответ начали применять спецсредства.

По данным местных изданий, в лечебные учреждения обратились 190 человек, госпитализированы 40. В реанимации находятся семеро пострадавших, среди них – четверо сотрудников полиции.

Среди всех пострадавших – 137 полицейских и 53 гражданских.

Очевидцы сообщают о передвижении по городу военных грузовиков со светошумовыми гранатами.

Военная комендатура просит жителей города планировать маршруты таким образом, чтобы обходить митингующих.

Протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года после того, как с начала года сжиженный нефтяной газ подорожал вдвое – с 60 до 120 тенге за литр.

Впоследствии митингующие расширили свои требования до отставки правительства, борьбы с коррупцией, рефинансирования кредитов, повышения зарплат и тому подобное.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выполнил первое требование протестующих, отправив правительство в отставку.

Источник: NUR.KZ

Фото: NUR.KZ