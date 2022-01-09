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Переговоры США-РФ: Вашингтон не планирует сокращать численность войск в Европе

Юлия Соколова редактор ленты
Пентагон

Соединенные Штаты Америки не рассматривают возможность сокращения численности своих войск на территории Европы.

Об этом проинформировал в своем Twitter пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Так он прокомментировал сообщение в американских СМИ, что Вашингтон якобы может обсудить этот вопрос с Россией на предстоящих двусторонних переговорах.

– Были сообщения NBC News о вариантах, рассматриваемых США перед переговорами с Россией. Можем однозначно заявить, что мы не рассматриваем сокращение военного контингента в Европе или изменение позиций там, — подчеркнул Кирби.

Он добавил, что США также не рассматривают изменение численности войск в Польше и странах Балтии.

пост Кірбі

На днях телеканал NBC News сообщил, что в ходе предстоящих переговоров с РФ Соединенные Штаты могут обсудить сокращение своих войск в странах Восточной Европы (в частности, в Польше и Прибалтике), если Москва согласится предпринять равноценные ответные шаги. Журналисты ссылались на информацию от действующего сотрудника администрации президента США Джо Байдена и экс-сотрудников спецслужб.

По информации СМИ, на двусторонних переговорах могут также поднять вопрос о сокращении обеими сторонами масштабов военных учений и о заблаговременном уведомлении о передвижении войск РФ и размещении ракетных комплексов Искандер в Калининградской области.

Кроме того, в Вашингтоне не исключают обсуждения с Москвой вопроса неразмещения наступательных ракетных систем на территории Украины.

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Источник: Twitter Джона Кирби

Фото: Depositphotos

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