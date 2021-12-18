Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров по безопасности с США и НАТО.

По данным МИД РФ, документы 15 декабря передали на рассмотрение американской стороне. Среди прочего Кремль требует не расширять состав НАТО, в частности, не включать Украину и Грузию.

Страны-члены Североатлантического Альянса обязуются не вести какую-либо военную деятельность в Украине, а также на территории других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Подробнее о пунктах проектов договоров и реакции на это Украины, США и НАТО читайте в материале.

Что предусматривают проекты договоров России с США и НАТО

Предложения к США

Проект российского договора предусматривает, что Россия и США обязуются избегать действий и мер, затрагивающих безопасность другой стороны.

РФ и США договариваются не использовать территории других стран для подготовки либо воплощения вооруженного нападения против друг друга. Здесь речь идет и о других действиях, затрагивающих коренные интересы сторон.

Россия требует у Вашингтона не расширять состав НАТО, в частности, не принимать в Альянс бывшие страны СССР.

В Москве хотят, чтобы американцы отказались создавать военные базы на территории постсоветских государств и тех, которые не входят в НАТО. Также запрещается сотрудничать с этими государствами в военном направлении и использовать их инфраструктуру.

США и РФ воздерживаются от размещения своих военных там, где это может быть воспринято другой стороной как угроза своей безопасности. Также они отказываются от полетов тяжелых бомбардировщиков и размещения надводных боевых кораблей за пределами страны.

Кремль хочет договориться не развертывать ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования вне страны или на своей территории, где такие вооружения могут поражать цели другой стороны соглашения.

Также российское соглашение предусматривает, что стороны не могут размещать ядерное оружие на территории других государств. А если они это уже сделали, должны вернуть его назад.

Кроме того, в Москве предлагают не заниматься подготовкой военных и гражданских граждан из стран, не имеющих ядерного оружия.

Предложения к НАТО

Среди основных требований к НАТО – не расширять состав, в частности, не принимать Украину и другие государства.

Стороны обязуются регулярно информировать друг друга об оценке угроз и вызовов безопасности, отчитываться о своих военных учениях и маневрах. Для поддержания связи предлагается создать экстренные телефонные линии.

Члены НАТО отказываются от военной деятельности в Украине, других странах Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии.

В Москве требуют не проводить военные учения или другие действия выше уровня бригады на согласованном расстоянии.

Также в РФ предлагают отказаться от размещения войск и вооружений странами, которые были в составе НАТО до 1997 года, на территории государств, не входивших в этот период в Альянс.

Реакция Украины

Министерство иностранных дел Украины подчеркнуло, что только члены НАТО и Украина могут решать вопросы развития своих отношений. В частности, речь идет и о вступлении Украины в НАТО.

Спикер ведомства Олег Николенко отметил, что в настоящее время главной проблемой безопасности в евроатлантическом пространстве является агрессия Российской Федерации.

В МИД Украины призвали Кремль соблюдать договоренности минского и нормандского форматов.

Что говорят в США и НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что диалог с РФ может состояться только после консультаций с украинской стороной.

По словам Столтенберга, союзники НАТО могут работать над укреплением доверия, если Россия предпримет шаги по снижению напряженности.

— Мы ясно понимаем, что любой диалог с Россией также должен учитывать беспокойство НАТО по поводу действий России, основываться на основных принципах и документах европейской безопасности и проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО – такими как Украина, — подчеркнул генсек.

В НАТО еще раз подтвердили поддержку Украины и напомнили, что эскалация конфликта будет иметь серьезные последствия для России.

Белый дом сообщил, что переговоры с РФ могут состояться только с участием европейских союзников.

Пресс-секретарь администрации президента США Джо Байдена Джен Псаки заверила, что Штаты не пойдут на компромисс по ключевым принципам европейской безопасности.

В начале ноября американская разведка сообщила о наращивании российских войск вблизи Украины. Тогда сообщалось, что Россия планирует вторжение в Украину в начале 2022 года.

Украина и западные партнеры выразили обеспокоенность по поводу ситуации. Из-за угрозы усиления российской агрессии президент США Джо Байден провел видеоконференцию с главой Кремля Владимиром Путиным. Американский лидер пригрозил российскому президенту санкциями в случае вторжения в Украину.

После диалога с Путиным Байден позвонил по телефону Владимиру Зеленскому. Он заверил, что никакие решения без Украины не будут приняты. Американский президент подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности.

В поддержку Украины выступили НАТО и Европейский союз. Они подчеркнули, что агрессия России будет иметь серьезные последствия.

Кроме того, Россия уже не в первый раз выдвигает требование, чтобы НАТО отозвало обещание по вступлению Украины и Грузии. Недавно соответствующее сообщение появилось на сайте российского МИД.

В Кремле утверждают, что евроинтеграция Украины якобы имеет риск для всех привлеченных сторон и может привести к масштабному конфликту в Европе.

В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил, что РФ не может решать, кто станет членом Альянса.