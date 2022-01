Британские парламентарии готовы разработать аналогичные американским законопроекты для усиления санкционного давления на Россию.

Об этом сообщил член межпарламентского совета Украина – НАТО Егор Чернев.

По его словам, такое желание парламентарии озвучили во время пребывания в зоне ООС.

Туда они прибыли, чтобы собственными глазами увидеть, что происходит в прифронтовой зоне, в частности в Авдеевке.

– Больше всего их поразило даже не то, что они увидели масштабы разрушений и настоящую реальную войну, а то, насколько спокойно и без паники ведут себя украинские военные перед лицом военной угрозы.

Но я заметил, что за восемь лет все просто устали бояться. И теперь и морально, и физически готовы к любому повороту событий. Как говорят сами британцы, keep calm and carry on, – подчеркнул Егор Чернев.