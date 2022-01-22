Британские парламентарии готовы разработать аналогичные американским законопроекты для усиления санкционного давления на Россию.

Об этом сообщил член межпарламентского совета Украина – НАТО Егор Чернев.

По его словам, такое желание парламентарии озвучили во время пребывания в зоне ООС.

Туда они прибыли, чтобы собственными глазами увидеть, что происходит в прифронтовой зоне, в частности в Авдеевке.

– Больше всего их поразило даже не то, что они увидели масштабы разрушений и настоящую реальную войну, а то, насколько спокойно и без паники ведут себя украинские военные перед лицом военной угрозы. Но я заметил, что за восемь лет все просто устали бояться. И теперь и морально, и физически готовы к любому повороту событий. Как говорят сами британцы, keep calm and carry on, – подчеркнул Егор Чернев.

Чтобы убедить коллег усилить давление на Россию, британские парламентарии попросили предоставить им такой же перечень рекомендаций, который украинские депутаты накануне адресовали представителям Сената США.

Также парламентарии согласились с необходимостью расширить военную помощь Украине.

Британские парламентарии готовы разработать санкционные законопроекты против РФ / 3 фотографии

Заметим, что в перечне рекомендаций, который представителям Сената США предоставила украинская сторона, содержатся, в частности, предложения ввести санкции против более сотни российских банков и стратегических предприятий.

Представители Сената отметили, что используют рекомендации как правки к законопроектам, которые уже представили сенаторы Рубио и Менендес.

Кроме того, по словам Егора Чернева, на следующей неделе в Соединенных Штатах рассмотрят новый законопроект, разработанный Комитетом по иностранным делам Конгресса США, направленный против российской агрессии.

Он предусматривает очередное увеличение военной помощи Украине, внедрение новых санкций против РФ, интенсификацию обучения украинских военных и помощь в противодействии дезинформации со стороны России.

Источник: Егор Чернев

Фото: Егор Чернев