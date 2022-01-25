Канада эвакуирует семьи своих дипломатов из Украины из-за действий России

На фоне роста опасений вторжения РФ правительство Канады отзывает членов семей находящихся в Украине дипломатических сотрудников.

Такую информацию 25 января официально подтвердили в Министерстве иностранных дел Канады.

— Безопасность и защита канадцев, наших сотрудников и их семей в наших представительствах за рубежом является нашим главным приоритетом, — говорится в заявлении.

В сообщении отмечается, что под эвакуацию подпадают дети сотрудников посольства Канады в Украине в возрасте до 18 лет и сопровождающие их родственники.

Отмечается, что на такие действия МИД Канады пошло в связи с продолжающимся наращиванием военного контингента России и ее дестабилизирующих действий в Украине и вокруг нее.

Таким образом, Канада стала четвертой страной, призывающей представителей дипломатических учреждений и их семьи покинуть Украину. Накануне про аналогичные планы заявили США, Австралия и Великобритания.

В свою очередь, глава дипломатии ЕС заявил, что Европейский Союз не собирается проводить эвакуацию дипломатов и их семей из Украины на фоне угрозы российских военных действий.

Источник: CBC