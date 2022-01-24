Госдепартамент США решил сократить штат посольства США в Киеве из-за угрозы вторжения РФ.

Начнется отъезд со второстепенных сотрудников и членов их семей.

Представители Госдепа уточнили, что идут на такой шаг из “соображений осторожности”, хотя угроза американскому персоналу в стране за последние дни не возросла.

Вместе с тем решение сократить штат свидетельствует об опасениях потенциального российского вторжения, которое, по предупреждениям американских чиновников, может быть неизбежным, судя по скоплению десятков тысяч российских военных вдоль украинской границы.

– Госдепартамент санкционировал добровольный отъезд сотрудников США прямого найма и распорядился об отъезде из посольства в Киеве соответствующих членов семей из-за угрозы российских военных действий, – говорится в заявлении Госдепа.

Кроме того, в ведомстве отмечают, что гражданам США в Украине стоит рассмотреть возможность выезда уже сейчас с использованием коммерческого или другого частного транспорта.

Напомним, что иностранные СМИ со ссылкой на источники, близкие к украинскому правительству, сообщали, что эвакуация семей дипломатов из посольства в Киеве, вероятно, начнется уже на этой неделе.

Просьба о разрешении выехать в США была подана в Госдепартамент.

Сейчас у границ Украины сосредоточено более 127 тыс. военнослужащих.

В Белом доме опасаются, что Россия может начать вторжение в любой момент.