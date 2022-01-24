Европейский Союз не собирается проводить эвакуацию дипломатов и их семей из Украины на фоне угрозы российских военных действий.

Об этом заявил в комментарии журналистам в Брюсселе высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Таким образом он прокомментировал решение США об отъезде из Украины семей американских дипломатов, а также предоставлении части работников посольства в Киеве возможности выехать на добровольной основе.

– Госсекретарь Блинкен объяснит нам причины этого решения. Мы не собираемся делать то же самое, поскольку не видим для этого каких-либо конкретных причин… Не думаю, что нам нужно драматизировать ситуацию. Пока продолжаются переговоры (с Россией, — Ред.), я не думаю, что у нас есть причины покидать Украину, — подчеркнул Жозеп Боррель.

Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что дипломаты ЕС и их семьи будут оставаться в Украине, глава европейской дипломатии отметил, что сейчас нет никаких решений по поводу их отъезда.

При этом Боррель уточнил, что ожидает от госсекретаря США Энтони Блинкена объяснений причин соответствующего решения Вашингтона.

– Может, госсекретарь Блинкен располагает большей информацией, и он поделится ею с нами, — добавил Боррель.

Стоит отметить, что сегодня состоится встреча глав МИД стран-членов Евросоюза, и госсекретарь США Блинкен приглашен принять в ней участие. Как отметил Боррель, одним из ключевых вопросов сегодняшних переговоров в Брюсселе будет ситуация на границе Украины и ситуация с безопасностью в Европе.

Как известно, Госдепартамент США решил сократить штат посольства США в Киеве из-за угрозы вторжения РФ.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали такое решение Вашингтона преждевременным шагом.