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Германия рискует потерять доверие партнеров из-за нерешительности в отношении РФ – Ишингер

Юлия Соколова редактор ленты
Вольфганг Ішингер

Германия рискует потерять доверие стран-партнеров из-за своей нерешительной позиции в отношении России на фоне угрозы вторжения войск РФ в Украину.

Такое мнение выразил глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Он подверг резкой критике сдержанную позицию немецкого правительства в ситуации вокруг Украины и нежелание Берлина решительно действовать.

По словам Ишингера, “неуклюжесть” в вопросах противоречивого российского газопровода Северный поток-2 и поставок оружия Украине выставила Германию в неприглядном свете перед Соединенными Штатами Америки и другими странами-партнерами.

– Германия уже потеряла доверие целого ряда партнеров или рискует его потерять, – подчеркнул Ишингер.

Он добавил, что сдержанная позиция Германии играет на руку Москвы.

– Конечно, колебания некоторых немецких политиков заметили в Москве, – заявил Ишингер.

Глава Мюнхенской конференции отметил, что у него вызывает обеспокоенность то, что в последнее время говорят о Германии в Брюсселе и Вашингтоне, а также пишут международные СМИ. По словам Ишингера, ущерб репутации ФРГ уже нанесен.

– Был совершен ряд неловких действий. Я не считаю их непоправимыми, но ущерб репутации уже нанесен, – объяснил он.

Как известно, немецкое правительство отказывается поставлять оружие Украине, аргументируя это тем, что Берлин не экспортирует вооружение в кризисные регионы.

Такая позиция Германии вызывает резкую критику в странах Запада. Пока что Берлин согласился передать для украинских военных пять тысяч защитных шлемов.

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Источники: Deutsche Welle, Spiegel

Фото: Getty Images

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