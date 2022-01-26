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Сигнал поддержки: Германия предоставит Украине пять тысяч военных шлемов

Юлия Соколова редактор ленты
ЗСУ

Германия предоставит для украинских военных пять тысяч защитных шлемов. Такие планы озвучила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт, выступая в комитете по вопросам обороны немецкого Бундестага.

Это подтвердили в Министерстве обороны Германии.

– Министр Ламбрехт сегодня проинформировала комитет по обороне в Бундестаге Германии о своих планах в законодательном органе. Она также дала понять, что Германия стоит рядом с Украиной. Мы доставим в Украину 5 000 шлемов – необходимое снаряжение, — процитировали Ламбрехт в ведомстве.

Во время выступления министр отметила, что поставка в Украину военных шлемов является четким сигналом поддержки со стороны Германии.

– Это абсолютно четкий сигнал: мы стоим на вашей стороне, – подчеркнула Ламбрехт на заседании комитета Бундестага.

Она поддержала дипломатические усилия по урегулированию вооруженного конфликта в Украине. В то же время, Ламбрехт обратила внимание на существование красных линий, которые не могут обсуждаться.

– Не может быть торга по соблюдению норм международного права. Не может быть переговоров о территориальной целостности государств или о праве на членство в том или ином альянсе, — заявила глава оборонного ведомства Германии.

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Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник приветствовал решение Берлина о поставке шлемов, однако назвал такой шаг “каплей в море”. Он напомнил, что Украина просила 100 тыс. шлемов и бронежилетов для добровольцев. Кроме того, Киев хотел бы получить зенитные комплексы и военные корабли.

Стоит отметить, что недавно Мельник действительно призвал Берлин предоставить войскам территориальной обороны в Украине не менее 100 тыс. бронежилетов и шлемов. По информации немецких СМИ, Киев обратился к Минобороны ФРГ о предоставлении такой помощи 19 января.

Как известно, Украина также неоднократно призывала Берлин предоставить оборонное вооружение, однако пока получала отказ. Такую позицию в ФРГ аргументируют тем, что предоставление Украине оружия может усилить напряжение и усложнить переговоры с Россией.

В конце прошлого года немецкое издание Bild опубликовало информацию, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель заблокировала поставки вооружения Украине в рамках НАТО.

Речь шла о поставках противодронных ружей и противоснайперских систем (оборонного вооружения).

По состоянию на январь 2022 года Берлин не сообщал о разблокировании поставок оружия.

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Источник: Минобороны Германии, Deutsche Welle

Фото: Depositphotos

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