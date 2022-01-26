Германия предоставит для украинских военных пять тысяч защитных шлемов. Такие планы озвучила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт, выступая в комитете по вопросам обороны немецкого Бундестага.

Это подтвердили в Министерстве обороны Германии.

– Министр Ламбрехт сегодня проинформировала комитет по обороне в Бундестаге Германии о своих планах в законодательном органе. Она также дала понять, что Германия стоит рядом с Украиной. Мы доставим в Украину 5 000 шлемов – необходимое снаряжение, — процитировали Ламбрехт в ведомстве.

Ministerin Lambrecht informierte heute den Verteidigungsausschuss im Deutschen Bundestag über ihre Vorhaben in der Legislatur. Sie machte auch deutlich, dass Deutschland eng an der Seite der ???????? steht. Wir werden 5000 Helme an die Ukraine liefern — Ausrüstung, die gebraucht wird. pic.twitter.com/tWbI44NAch — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) January 26, 2022

Во время выступления министр отметила, что поставка в Украину военных шлемов является четким сигналом поддержки со стороны Германии.

– Это абсолютно четкий сигнал: мы стоим на вашей стороне, – подчеркнула Ламбрехт на заседании комитета Бундестага.

Она поддержала дипломатические усилия по урегулированию вооруженного конфликта в Украине. В то же время, Ламбрехт обратила внимание на существование красных линий, которые не могут обсуждаться.

– Не может быть торга по соблюдению норм международного права. Не может быть переговоров о территориальной целостности государств или о праве на членство в том или ином альянсе, — заявила глава оборонного ведомства Германии.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник приветствовал решение Берлина о поставке шлемов, однако назвал такой шаг “каплей в море”. Он напомнил, что Украина просила 100 тыс. шлемов и бронежилетов для добровольцев. Кроме того, Киев хотел бы получить зенитные комплексы и военные корабли.

Стоит отметить, что недавно Мельник действительно призвал Берлин предоставить войскам территориальной обороны в Украине не менее 100 тыс. бронежилетов и шлемов. По информации немецких СМИ, Киев обратился к Минобороны ФРГ о предоставлении такой помощи 19 января.

Как известно, Украина также неоднократно призывала Берлин предоставить оборонное вооружение, однако пока получала отказ. Такую позицию в ФРГ аргументируют тем, что предоставление Украине оружия может усилить напряжение и усложнить переговоры с Россией.

В конце прошлого года немецкое издание Bild опубликовало информацию, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель заблокировала поставки вооружения Украине в рамках НАТО.

Речь шла о поставках противодронных ружей и противоснайперских систем (оборонного вооружения).

По состоянию на январь 2022 года Берлин не сообщал о разблокировании поставок оружия.

Источник: Минобороны Германии, Deutsche Welle