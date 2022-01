Германия предоставит для украинских военных пять тысяч защитных шлемов. Такие планы озвучила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт, выступая в комитете по вопросам обороны немецкого Бундестага.

Это подтвердили в Министерстве обороны Германии.

Ministerin Lambrecht informierte heute den Verteidigungsausschuss im Deutschen Bundestag über ihre Vorhaben in der Legislatur. Sie machte auch deutlich, dass Deutschland eng an der Seite der ???????? steht. Wir werden 5000 Helme an die Ukraine liefern — Ausrüstung, die gebraucht wird. pic.twitter.com/tWbI44NAch

— Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) January 26, 2022