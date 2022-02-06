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Факты / Мир / Мировые новости

Поддерживаем мир: Германия в очередной раз отказалась поставлять оружие Украине

Юля Захарченко редактор ленты
Крістіне Ламбрехт

Глава Министерства обороны Германии Кристине Ламбрехт в очередной раз подтвердила, что страна не будет поставлять оружие Украине на фоне угрозы вторжения Российской Федерации.

Она заявила, что Берлин поддерживает мирный путь разрешения конфликта. По мнению Ламбрехт, оружие может спровоцировать дальнейшую эскалацию ситуации.

— У нас есть четкая позиция. Даже в предыдущие законодательные периоды мы не доставляли оружие в кризисные зоны, чтобы не допустить дальнейшую эскалацию, – отметила она.

Министр обороны Германии подчеркнула, что сегодня продолжается диалог о мирном урегулировании и сдерживании российской агрессии.

— Наша задача сейчас – снизить эскалацию. Мы хотим разрешить этот конфликт мирным путем, – озвучила позицию Германии глава Минобороны.

Украина несколько раз просила Германию о поставках оружия на фоне угрозы масштабного нападения России. Однако Германия в очередной раз отказалась предоставлять вооружение.

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Источник: Handelsblatt

Фото: Getty Images

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