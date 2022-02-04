Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир

Посольство Украины направило правительству Германии список необходимого вооружения — СМИ

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Посольство Украины направило правительству Германии список необходимого вооружения — СМИ

Посольство Украины обратилось с официальным письмом к правительству Германии. В нем немцев просят предоставить оборонное вооружение.

Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung. По информации издания, в письме подробно перечислено то, что Украина хотела бы получить от Германии.

Среди них есть боеприпасы противовоздушной и противоракетной обороны, боеприпасы для пулеметов (калибр 23 мм, 30 мм). Также Украина просит немедленной помощи в срочном приобретении зенитно-ракетных комплексов средней дальности, антидронового оружия, переносных зенитно-ракетных комплексов, электронных систем слежения, приборов ночного видения и камер наблюдения.

Süddeutsche Zeitung отмечает, что Украине нужны цифровые радиостанции, радиолокационные станции, разведывательные станции, подводные локаторы, автомобили скорой помощи, противоснайперские системы, противоминные системы, транспортные средства с повышенной противоминной защитой и роботы по обезвреживанию взрывных устройств, а также системы дистанционного подрыва.

Читайте
Правительство Германии до сих пор блокирует приобретение Украиной оружия через НАТО – Резников

В письме украинская сторона объясняет, что необходимость в этих средствах возникла из-за напряженной ситуации с безопасностью и угрозы российской агрессии. Поэтому Киев просит рассмотреть заявку как можно скорее.

В конце января официальный представитель Кабинета Министров ФРГ Штеффен Гебештрайт заявил, что Германия исключает возможность поставки летального оружия в Украину.

Такую позицию он объяснил тем, что Германия не экспортирует вооружение в кризисные регионы. По его словам, урегулирование конфликта между Украиной и РФ возможно только по дипломатическому пути.

Источник: Süddeutsche Zeitung

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка