Посольство Украины направило правительству Германии список необходимого вооружения — СМИ

Посольство Украины обратилось с официальным письмом к правительству Германии. В нем немцев просят предоставить оборонное вооружение.

Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung. По информации издания, в письме подробно перечислено то, что Украина хотела бы получить от Германии.

Среди них есть боеприпасы противовоздушной и противоракетной обороны, боеприпасы для пулеметов (калибр 23 мм, 30 мм). Также Украина просит немедленной помощи в срочном приобретении зенитно-ракетных комплексов средней дальности, антидронового оружия, переносных зенитно-ракетных комплексов, электронных систем слежения, приборов ночного видения и камер наблюдения.

Süddeutsche Zeitung отмечает, что Украине нужны цифровые радиостанции, радиолокационные станции, разведывательные станции, подводные локаторы, автомобили скорой помощи, противоснайперские системы, противоминные системы, транспортные средства с повышенной противоминной защитой и роботы по обезвреживанию взрывных устройств, а также системы дистанционного подрыва.

В письме украинская сторона объясняет, что необходимость в этих средствах возникла из-за напряженной ситуации с безопасностью и угрозы российской агрессии. Поэтому Киев просит рассмотреть заявку как можно скорее.

В конце января официальный представитель Кабинета Министров ФРГ Штеффен Гебештрайт заявил, что Германия исключает возможность поставки летального оружия в Украину.

Такую позицию он объяснил тем, что Германия не экспортирует вооружение в кризисные регионы. По его словам, урегулирование конфликта между Украиной и РФ возможно только по дипломатическому пути.

Источник: Süddeutsche Zeitung