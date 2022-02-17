Президент США Джо Байден считает, что в ближайшее время риск нового вторжения России в Украину остается очень высоким, несмотря на заявления об отводе войск.

– Очень высокий…У нас есть основания полагать, что они участвуют в операции под фальшивым флагом, чтобы иметь повод зайти. У нас есть все признаки, что они готовы атаковать Украину, – сказал Байден, отвечая на вопросы журналистов.

Глава Белого дома еще раз отметил, что не видят признаков отвода российских войск от украинской границы.

– Я думаю, что это случится в ближайшие несколько дней, – ответил президент США на вопрос о том, верит ли он, что нападение произойдет, и если да, то когда.

В то же время Байден видит дипломатический путь разрешения конфликта, поэтому попросил госсекретаря Энтони Блинкена выступить сегодня в ООН.

По его словам, Блинкен расскажет, что это за путь

Американский лидер сказал, что не планирует звонить Владимиру Путину.

Вечером 15 февраля Джо Байден выступил с заявлением о ситуации с безопасностью в Украине. Он сказал, что Соединенные Штаты не могут подтвердить отвод войск России, о котором накануне объявили в Министерстве обороны РФ.

По его словам, американские аналитики заметили более 150 тыс. военных в Беларуси и РФ.

Поэтому, несмотря на заявления об отводе войск, считает, что угроза нового вторжения остается вполне возможной.