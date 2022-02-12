Байден предостерег Путина от нового нападения на Украину

Президент США Джо Байден провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по поводу информации об угрозе нового нападения Российской Федерации на Украину.

– Президент Байден провел разговор с президентом Владимиром Путиным, чтобы дать ему четко понять, что если Россия вторгнется в Украину, США и другие союзники нанесут Кремлю быстрый и серьезный урон, – говорится в заявлении, опубликованном на странице Байдена в Twitter.

Уточняется, что Байден призвал Путина одуматься – он предложил главе Кремля пойти на деэскалацию и прибегнуть к дипломатии.

Тем временем в сообщении на сайте Белого дома уточняется, что президент Байден повторил, что дальнейшее вторжение России в Украину “вызовет массовые человеческие страдания и ослабит авторитет России”.

– Президент Байден ясно дал понять президенту Путину, что, хотя Соединенные Штаты по-прежнему готовы заниматься дипломатией при полной координации с нашими союзниками и партнерами, мы в равной степени готовы и к другим сценариям, – сказано в заявлении.

Накануне этих переговоров Путину звонил Эммануэль Макрон, который также позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. О чем говорили главы государств – читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Джо Байден, Белый дом

Фото: Белый дом