Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что Российская Федерация планирует самую большую войну в Европе с 1945 года – со времен Второй мировой войны.

Такое мнение выразил в интервью агентству BBC премьер Великобритании Борис Джонсон во время своего пребывания в Мюнхене на конференции по вопросам безопасности.

По словам Джонсона, президент США Джо Байден проинформировал западных лидеров о предположениях разведки: что войска РФ планируют не просто вторгнуться в Украину с восточного направления (через Донбасс), но и с территории Беларуси и с направлений вокруг Киева.

– Я боюсь сказать, что план, который мы видим, предусматривает нечто, что может стать самой большой войной в Европе с 1945 года, только с точки зрения масштабов, — подчеркнул глава британского правительства.

Джонсон отметил, что “есть все признаки того”, что этот план “в определенном смысле уже начался”.

Отвечая на вопрос, считается ли вторжение РФ в Украину все еще неизбежным, он заявил: Боюсь, что именно на это указывают доказательства.

Политик добавил, что следует понимать, какие человеческие потери спровоцирует такой полномасштабный конфликт, в котором погибнут не только украинцы, но и “молодые россияне”.

Джонсон предупредил, что конфликт может быть “кровавым и затяжным”.

Премьер Британии также спрогнозировал, что широкомасштабное вторжение российских войск в Украину только укрепит, а не ослабит НАТО (несмотря на ожидания РФ).

10 февраля на совместном брифинге с генсеком НАТО Борис Джонсон заявил, что ближайшие дни, вероятно, будут “самым опасным моментом” на фоне угрозы дальнейшей агрессии РФ против Украины.

Впоследствии премьер Великобритании назвал очевидным, что президент России Владимир Путин планирует повторное масштабное вторжение на территорию Украины. Джонсон подчеркнул, что мир находится на краю бездны на фоне угрозы от РФ.