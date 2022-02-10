Премьер Великобритании Борис Джонсон предупредил, что следующие несколько дней, вероятно, будут “самым опасным моментом” на фоне угрозы вторжения российских войск в Украину.

Такое заявление он сделал на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

По словам Джонсона, данные британской разведки по поводу российской угрозы для Украины “остаются мрачными”. Политик напомнил, что вблизи украинских границ сконцентрировано множество тактических батальонных групп.

– Мы наблюдаем накопление огромного количества тактических батальонных групп на границе с Украиной… Это, вероятно, самый опасный момент в течение следующих нескольких дней в рамках крупнейшего кризиса безопасности, с которым Европа столкнулась за последние десятилетия, — подчеркнул Джонсон.

Он отметил, что, возможно, в Кремле еще не было принято окончательное решение о нападении, однако это не означает, что такого вообще не произойдет.

– Я, честно говоря, не думаю, что решение уже было принято (в Кремле, – Ред.). Но это не означает невозможность того, что что-то абсолютно катастрофическое действительно не произойдет очень скоро, – заявил британский премьер.

Джонсон добавил, что ставки сейчас очень высоки, ведь на карту поставлены правила, защищающие мировой порядок.

– Ставки очень высоки, и это очень опасный момент. На карту поставлены правила, защищающие каждую нацию – большую и маленькую, — заявил он.

В связи с этим Джонсон заверил, что преданность Великобритании европейской безопасности является “абсолютной и незыблемой”.

– Мы должны сопротивляться, мы должны противостоять любому возвращению в дни, когда судьбы стран решают за их спинами горстка больших государств, – заявил он.

Джонсон также не исключил предоставления Украине дополнительной военной помощи в будущем. Политик подчеркнул, что “кровопролитие на украинской земле” будет “абсолютной катастрофой”, и если РФ все же развяжет полномасштабную войну, это дорого обойдется Москве.

Как известно, 1 февраля Борис Джонсон посетил Киев с официальным визитом и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Во время совместной пресс-конференции премьер Британии предупредил, что санкции против РФ будут активированы, как только нога российского солдата решится ступить на украинскую землю. Кроме того, Джонсон предостерег президента РФ Владимира Путина от очередного нападения на Украину, отметив, что это будет “трагическим просчетом”.