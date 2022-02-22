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Байден подпишет указ о запрете инвестиций и финансирования “ЛДНР” — Белый дом

Юля Захарченко редактор ленты
Джо Байден

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден намерен подписать указ о запрете инвестиций, торговле и финансировании псевдореспублик “ЛНР” и “ДНР”.

Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о заявлении России о признании “независимости” террористических псевдогосударственных образований “Л/ДНР”.

– Мы ожидали такого шага со стороны России и готовы немедленно реагировать. Вскоре президент Байден издаст указ, запрещающий новые инвестиции, торговлю и финансирование граждан США, из или в так называемые “ДНР” и “ЛНР”.

В Белом доме заявили, что вскоре объявят о дополнительных мерах, связанных с вопиющим нарушением Россией международных обязательств.

— Чтобы было понятно: эти меры отдельны от строгих экономических санкций, которые мы готовим в координации с союзниками и партнерами, если Россия будет продолжать вторжение в Украину, и станут дополнением к ним.

Представители Белого дома продолжают тесно консультироваться со своими союзниками и партнерами по поводу дальнейших действий для уменьшения напряжения на востоке Украины, спровоцированного агрессивными действиями России.

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Источник: White House

Фото: Getty Images

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