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Факты / Украина / Политика

Зеленский: Обсудил последние события с президентом США

Юля Захарченко редактор ленты
Володимир Зеленський_Джо Байден

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил произошедшие за последние часы события с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом.

Об этом глава государства сообщил на своей странице в социальной сети Twitter. Накануне президент России Владимир Путин заявил о признании “независимости” так называемых “ЛДНР”.

Владимир Зеленский заявил, что запланирован разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, где стороны планируют обсудить дальнейшие действия Украины.

После внеочередного заседания Совета безопасности Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия признала “независимость” “ЛНР” и “ДНР”.

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что признание Москвой псевдореспублик будет означать автоматический выход России из Минских договоренностей.

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