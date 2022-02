Европейские страны продолжают закрывать свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний.

Соответствующее решение сегодня было принято Австрией, Финляндией, Ирландией и Исландией.

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени заявил, что правительство закрывает воздушное пространство Ирландии для всех российских самолетов в ответ на вторжение страны в Украину.

Shocking Russian attacks on Ukraine overnight. #Ireland will move to shut off Irish Airspace to all Russian Aircraft. We encourage other EU partners to do the same. We also support new wide-ranging sanctions to be agreed today at EU FAC & new assistance package for #Ukraine. https://t.co/tL7UriHsah

— Simon Coveney (@simoncoveney) February 27, 2022