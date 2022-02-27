Европейские страны продолжают закрывать свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний.

Соответствующее решение сегодня было принято Австрией, Финляндией, Ирландией и Исландией.

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени заявил, что правительство закрывает воздушное пространство Ирландии для всех российских самолетов в ответ на вторжение страны в Украину.

– Ирландия перекроет воздушное пространство Ирландии для всех российских самолетов. Мы поощряем других партнеров ЕС сделать то же самое, – сказал он.

Shocking Russian attacks on Ukraine overnight. #Ireland will move to shut off Irish Airspace to all Russian Aircraft. We encourage other EU partners to do the same. We also support new wide-ranging sanctions to be agreed today at EU FAC & new assistance package for #Ukraine. https://t.co/tL7UriHsah — Simon Coveney (@simoncoveney) February 27, 2022

Австрия тоже поддерживает блокировку авиапространства для РФ.

— Мы уже приняли все необходимые меры предосторожности. После этого решение Австрия немедленно закроет свое воздушное пространство для всех российских самолетов, – написала в Twitter глава профильного министерства Австрии Леонора Гевсслер.

Wir haben bereits alle notwendigen Vorkehrungen getroffen. Österreich wird seinen Luftraum nach der Entscheidung umgehend für alle russischen Flugzeuge sperren. (2/2) — Leonore Gewessler (@lgewessler) February 27, 2022

Министр транспорта и связи Финляндии Тимо Харакка также сообщил о закрытии воздушного пространства для российских самолетов.

— Финляндия готовится закрыть воздушное пространство для российского воздушного движения.

Suomi valmistautuu ilmatilan sulkemiseen venäläiseltä lentoliikenteeltä. — Timo Harakka (@TimoHarakka) February 26, 2022

Также подтвердила закрытие авиапространства для россиян и глава МИД Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир.

— Исландия решила закрыть свое воздушное пространство для российского воздушного движения в знак солидарности с Украиной.

Iceland has decided to close its airspace to Russian air traffic, in solidarity with #Ukraine — Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir (@thordiskolbrun) February 27, 2022

Ранее о закрытии своего авиапространства для российских судов сообщили следующие страны: Великобритания, Эстония, Латвия, Литва, Словения, Румыния, Болгария, Польша, Чехия.