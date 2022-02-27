Европейские страны продолжают закрывать свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний.
Соответствующее решение сегодня было принято Австрией, Финляндией, Ирландией и Исландией.
Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени заявил, что правительство закрывает воздушное пространство Ирландии для всех российских самолетов в ответ на вторжение страны в Украину.
– Ирландия перекроет воздушное пространство Ирландии для всех российских самолетов. Мы поощряем других партнеров ЕС сделать то же самое, – сказал он.
Shocking Russian attacks on Ukraine overnight. #Ireland will move to shut off Irish Airspace to all Russian Aircraft. We encourage other EU partners to do the same. We also support new wide-ranging sanctions to be agreed today at EU FAC & new assistance package for #Ukraine. https://t.co/tL7UriHsah
— Simon Coveney (@simoncoveney) February 27, 2022
Австрия тоже поддерживает блокировку авиапространства для РФ.
— Мы уже приняли все необходимые меры предосторожности. После этого решение Австрия немедленно закроет свое воздушное пространство для всех российских самолетов, – написала в Twitter глава профильного министерства Австрии Леонора Гевсслер.
Wir haben bereits alle notwendigen Vorkehrungen getroffen. Österreich wird seinen Luftraum nach der Entscheidung umgehend für alle russischen Flugzeuge sperren. (2/2)
— Leonore Gewessler (@lgewessler) February 27, 2022
Министр транспорта и связи Финляндии Тимо Харакка также сообщил о закрытии воздушного пространства для российских самолетов.
— Финляндия готовится закрыть воздушное пространство для российского воздушного движения.
Suomi valmistautuu ilmatilan sulkemiseen venäläiseltä lentoliikenteeltä.
— Timo Harakka (@TimoHarakka) February 26, 2022
Также подтвердила закрытие авиапространства для россиян и глава МИД Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир.
— Исландия решила закрыть свое воздушное пространство для российского воздушного движения в знак солидарности с Украиной.
Iceland has decided to close its airspace to Russian air traffic, in solidarity with #Ukraine
— Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir (@thordiskolbrun) February 27, 2022
Ранее о закрытии своего авиапространства для российских судов сообщили следующие страны: Великобритания, Эстония, Латвия, Литва, Словения, Румыния, Болгария, Польша, Чехия.