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Еще четыре страны приняли решение закрыть свое небо для российских самолетов

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
аерофлот

Европейские страны продолжают закрывать свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний.

Соответствующее решение сегодня было принято Австрией, Финляндией, Ирландией и Исландией.

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени заявил, что правительство закрывает воздушное пространство Ирландии для всех российских самолетов в ответ на вторжение страны в Украину.

– Ирландия перекроет воздушное пространство Ирландии для всех российских самолетов. Мы поощряем других партнеров ЕС сделать то же самое, – сказал он.

Австрия тоже поддерживает блокировку авиапространства для РФ.

— Мы уже приняли все необходимые меры предосторожности. После этого решение Австрия немедленно закроет свое воздушное пространство для всех российских самолетов, – написала в Twitter глава профильного министерства Австрии Леонора Гевсслер.

Министр транспорта и связи Финляндии Тимо Харакка также сообщил о закрытии воздушного пространства для российских самолетов.

— Финляндия готовится закрыть воздушное пространство для российского воздушного движения.

Также подтвердила закрытие авиапространства для россиян и глава МИД Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир.

— Исландия решила закрыть свое воздушное пространство для российского воздушного движения в знак солидарности с Украиной.

Ранее о закрытии своего авиапространства для российских судов сообщили следующие страны: Великобритания, Эстония, Латвия, Литва, Словения, Румыния, Болгария, Польша, Чехия.

Фото: Unsplash

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