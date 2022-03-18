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Факты / Мир / Мировые новости

Дефолт переносится: JPMorgan получил выплаты по купонам российских еврооблигаций

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Дефолт переносится: JPMorgan получил выплаты по купонам российских еврооблигаций

Американский банковский холдинг JPMorgan получил выплаты по купонам российских еврооблигаций.

После проверки данных и обработки средства были перечислены платежному агенту Citi.

Об этом сообщает Reuters.

Полученный платеж был выполнен в долларах. После зачисления они будут проверены и далее оплачены непосредственным держателям облигаций.

JPMorgan как иностранный банк-корреспондент должен обрабатывать платежи, однако учитывая сегодняшние обстоятельства, перед процедурой банк провел консультацию с властью.

По словам источника, банк уточнял у органов власти перед обработкой, не нарушит ли проведение платежа наложенных на Россию санкций.

Однако по словам собеседника Reuters, необработка платежа навредила бы держателям облигаций.

После согласования средства перечислили далее в платежный агент Citi.

Россия должна была внести купонные выплаты в размере $117 млн 16 марта по двум суверенным облигациям. Некоторые кредиторы получили выплаты.

Reuters сообщает, что таким образом, Россия избежала дефолта, который бы стал первым за столетие по внешним облигациям.

Итак, дефолт России откладывается по крайней мере до 4 апреля, когда наступит время выплачивать следующие купоны.

Фото: Reuters

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Фото: УНИАН

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