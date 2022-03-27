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Факты / Мир / Мировые новости

Боятся ПВО: россияне продолжают издалека выпускать ракеты по городам Украины

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
обстріл, ворожа ракета

Россия запускает на территорию Украины свои бомбы издалека, потому что бережет самолеты от украинских сил противовоздушной обороны.

Об этом сообщила разведка Великобритании в социальных сетях.

— Россия продолжает полагаться на “дистанционные” боеприпасы, которые запускаются из российского воздушного пространства, чтобы уменьшить уязвимость своих самолетов для украинских сил ПВО, — отметили они.

В разведке добавили, что российские военно-воздушные и ракетные силы продолжают наносить удары по объектам на территории Украины, в том числе по многим объектам в густонаселенных жилых районах.

Отказ или уменьшение применения этого оружия осложнит положение РФ, связанное с ограниченными запасами, что заставит Россию вернуться к менее современным ракетам или пойти на больший риск для своих самолетов.

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Источник: Разведка Великобритании

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Фото: УНИАН

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