Россия запускает на территорию Украины свои бомбы издалека, потому что бережет самолеты от украинских сил противовоздушной обороны.

Об этом сообщила разведка Великобритании в социальных сетях.

В разведке добавили, что российские военно-воздушные и ракетные силы продолжают наносить удары по объектам на территории Украины, в том числе по многим объектам в густонаселенных жилых районах.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 26 March 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/2dKEwcCB4E

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/EHVWIjfnAT

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) March 26, 2022