Россия запускает на территорию Украины свои бомбы издалека, потому что бережет самолеты от украинских сил противовоздушной обороны.

Об этом сообщила разведка Великобритании в социальных сетях.

— Россия продолжает полагаться на “дистанционные” боеприпасы, которые запускаются из российского воздушного пространства, чтобы уменьшить уязвимость своих самолетов для украинских сил ПВО, — отметили они.

В разведке добавили, что российские военно-воздушные и ракетные силы продолжают наносить удары по объектам на территории Украины, в том числе по многим объектам в густонаселенных жилых районах.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 26 March 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/2dKEwcCB4E ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/EHVWIjfnAT — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) March 26, 2022

Отказ или уменьшение применения этого оружия осложнит положение РФ, связанное с ограниченными запасами, что заставит Россию вернуться к менее современным ракетам или пойти на больший риск для своих самолетов.

Источник: Разведка Великобритании