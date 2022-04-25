Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с победой во втором туре президентских выборов во Франции Эммануэля Макрона.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

— Поздравляю президента Франции и настоящего друга Украины Эммануэля Макрона с победой на выборах. Желаю Эммануэлю Макрону новых успехов на благо французского народа, — отметил Зеленский.

Глава Украины также добавил, что ценит поддержку Франции и убежден, что вместе страны шагают к общим победам в сильную и объединенную Европу.

Вітаю Президента ???????? та справжнього друга ???????? @EmmanuelMacron з перемогою на виборах. Бажаю Еммануелю Макрону нових успіхів на благо французького народу. Ціную підтримку Франції і переконаний: ми крокуємо разом до нових спільних перемог! До сильної та об’єднаної Європи! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 24, 2022

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По предварительным данным, Макрон одержал победу во втором туре президентских выборов. Французские СМИ со ссылкой на результаты опросов на выходе с избирательных участков анонсировали его победу с результатом в 57,6% голосов, лидер ультраправой партии Национальное объединение Марин Ле Пен получает 42,4%.

В то же время после избрания Макрона президентом Франции на второй срок во Франции начались акции протеста, в Париже полиция применила слезоточивый газ.