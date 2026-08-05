Россия уничтожила склад автозапчастей Toyota в Украине: возможны задержки со снабжением
- РФ уничтожила склад автозапчастей Toyota в Украине.
- Возможны задержки с поставками запчастей.
В результате российской атаки в ночь на 5 августа в Украине был уничтожен склад запасных частей и сопутствующих товаров Toyota. Компания уже перестраивает логистические процессы, однако предупреждает о возможных временных задержках с поставками отдельной продукции.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Как будет работать Toyota после атаки РФ
В Toyota отметили, что в результате вражеского обстрела был утрачен склад, на котором хранились запасные части и сопутствующие товары для дилерской сети в Украине.
В компании поблагодарили сотрудников, партнеров и экстренные службы, которые оперативно присоединились к ликвидации последствий атаки.
В настоящее время команда Toyota реализует комплекс мер по восстановлению логистических процессов и обеспечению бесперебойных поставок продукции дилерам.
Для этого уже внедрены альтернативные логистические решения, которые должны минимизировать влияние последствий атаки на обслуживание клиентов.
В то же время в компании предупредили, что из-за потери склада возможны временные задержки с поставкой отдельных запасных частей, аксессуаров, смазочных материалов и других товаров.
Напомним, в ночь на 5 августа РФ атаковала Украину 28 ракетами и 115 беспилотниками.
ПВО не сбила ни одной ракеты. Основное направление российского удара пришлось на Киевскую область.
После ночной атаки баллистическими ракетами крупнейший логистический склад Rozetka в Броварах не подлежит восстановлению.
Также РФ уничтожила сортировочный центр Новой почты в Киеве, есть погибшие и раненые.