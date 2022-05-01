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Факты / Мир / Мировые новости

Молдова не впустила российского корреспондента, направлявшегося в Приднестровье

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
затримка рейсу, скасування рейсу, аеропорт

Российское информагентство РИА Новости 1 мая сообщило, что его корреспондента Артура Шайхутдинова не впустили в Молдавию.

Пресс-секретарь Пограничной полиции Молдовы Раиса Новицки подтвердила, что некоторым иностранным гражданам, прибывшим в аэропорт Кишинева, отказали во въезде в страну.

— Такое решение приняли в связи с тем, что не было соблюдено законных условий для получения разрешения на пересечение государственной границы, — пояснила она.

Шайхутдинов прилетел из Стамбула, однако его не впустили на пункте контроля в аэропорту Кишинева.

По словам самого корреспондента, причина отказа – отсутствие аккредитации министерства иностранных дел и евроинтеграции Молдовы.

В свою очередь РИА Новости сообщают, что Шайхутдинов направлялся в Приднестровье для освещения ситуации в регионе. Корреспондент заявил, что его документы поместили в конверт и отдали экипажу, который вернет их после посадки в Стамбуле.

Напоминаем, Приднестровье продолжают готовить к войне с Украиной. Россия готовит там провокации на майские праздники.

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Источник: Украинская правда

Фото: Depositphotos

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