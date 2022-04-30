ВСУ полностью контролируют ситуацию на границе с Приднестровьем — ОК Юг

Вооруженные силы Украины полностью контролируют ситуацию в приграничных районах на юге страны, в частности, границу с “ПМР”. Об этом сообщает оперативное командование Юг на своей официальной странице в Facebook.

Силы обороны ведут боевые действия по занятому рубежу в Николаевской и Херсонской областях. Противник, без успехов в предыдущих замыслах, продолжает тактику артиллерийско-минометных обстрелов подходов к собственным позициям, оставленным им населенным пунктам и позициям наших войск.

Украинские защитники уничтожили очередной беспилотный Орлан-10, а также вражескую самоходную гаубицу Мста-С. Остальные потери оккупантов уточняются.

На временно оккупированных территориях незаконные администрации готовятся к масштабным празднованиям 9 мая. В Каховке даже планировали провести парад.

— В Одесской области с приближением печально известной даты 2 мая в рамках контрдиверсионной работы правоохранителями только за одни сутки проверено более 40 тыс. граждан и около 30 тыс. автомобилей с целью выявления диверсантов, мародеров и других злоумышленников, а также предупреждение перемещения запрещенных предметов, — говорится в сообщении.

В Черном море остаются корабли противника, сохраняющего угрозу ракетных ударов по Украине. По данным Минобороны, в водных просторах региона находятся три носителя крылатых ракет Калибр. Их суммарный залп составляет до 20 снарядов.

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Источник: ОК Юг