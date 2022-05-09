Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Украине понадобятся годы или даже “десятилетия” для вступления в Евросоюз. Поэтому он предложил создать новый формат сотрудничества для демократических стран, которые пока не являются членами ЕС.

Такое заявление французский лидер сделал в понедельник, 9 мая, выступая с речью в Европарламенте.

– Даже если мы завтра дадим им статус кандидата, мы все прекрасно понимаем, что процесс предоставления им возможности присоединиться продлится несколько лет. А на самом деле, безусловно, несколько десятилетий, — отметил Макрон, комментируя членство Украины в ЕС.

Он высказался за создание нового “европейского политического сообщества” для стран, стремящихся к членству в Евросоюзе, таких как Украина, Молдова и Грузия.

По мнению Макрона, Европейский Союз не может являться единственным организационным органом в Европе, “учитывая его уровень интеграции и амбиции”. По словам президента Франции, следует создать новую, менее формальную группировку стран-единомышленниц, в состав которой могла бы войти Украина, а также Великобритания (что позволило бы Лондону более активно участвовать в европейских делах после Brexit – выхода из состава ЕС).

Поэтому, вместо снижения жестких стандартов для присоединения новых государств к ЕС, Макрон предложил создать параллельную структуру, к которой смогут присоединиться бывшие члены Евросоюза и государства, которые хотят стать частью ЕС в будущем.

– Это наша историческая обязанность — создать то, что я бы описал перед вами сегодня как европейское политическое сообщество. Эта новая европейская организация позволила бы демократическим европейским странам, придерживающимся наших ценностей, найти новое пространство для сотрудничества – политического, в сфере безопасности, в энергетической и транспортной сферах, инвестициях, инфраструктуре, пересечении границ, — рассказал Макрон.

По словам президента Франции, членство в этой организации не исключало бы присоединение страны к ЕС в будущем. В то же время в состав новой организации могут входить “те, кто вышел” из состава ЕС.

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Он отметил, что Украина “с ее борьбой и мужеством сердцем уже является членом Европы”, но присоединение к Евросоюзу требует времени.

Впоследствии в комментарии СМИ Макрон уточнил, что критериями присоединения к новой организации могли бы стать общие ценности и географическая принадлежность к Европе. Сотрудничество стран-участниц нового объединения могло бы предусматривать координацию в сфере политики, энергетики и коллективной безопасности.

Стоит отметить, что Украина заполнила уже вторую часть анкеты-опросника, которая необходима для получения статуса государства-кандидата на членство в ЕС. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал анкету во время переговоров с Урсулой фон дер Ляйен по видеосвязи.

Глава Еврокомиссии в ответ сообщила, что решение может быть принято уже в июне этого года.

Источник: France24, Bloomberg, The Guardian