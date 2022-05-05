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Факты / Украина / Общество

Членство Украины в ЕС поддерживают 66% европейцев, больше всего в Португалии и Эстонии

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
прапори України та ЄС

66% европейцев поддерживают вступление Украины в Европейский Союз. Об этом свидетельствует опрос Flash Eurobarometer, проведенный в апреле во всех странах ЕС.

Самая большая поддержка Украины в Португалии, где вступление в ЕС поддержали 87% респондентов. Далее следуют Эстония (83%), Литва (82%), Польша (81%) и Ирландия (79%).

Фото: Еврокомиссия

При этом абсолютное согласие относительно членства Украины в ЕС выразили больше всего респондентов в Литве (58%), Ирландии (53%), Эстонии (49%), Португалии (48%) и Швеции (47%).

Наиболее скептически к вступлению Украины относятся венгры, где эта идея поддерживается лишь 48% респондентов (против – 37%). В то же время в Венгрии самая высокая доля населения, которая не определилась по этому вопросу – 16%. Столько же у Бельгии и Франции.

Опрос показал, что 89% европейцев испытывают сочувствие к украинцам, 88% одобряют идею пригласить в ЕС людей, которые спасаются от войны, а 80% одобряют предоставленную Украине финансовую поддержку.

Подавляющее большинство европейцев одобряют экономические санкции против России, а именно 80%. Санкции против российских олигархов одобряют 79% европейцев.

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78% европейцев считают, что власти России виновны в ситуации, которая сложилась в Украине. Однако в некоторых странах, как на Кипре (51%) и в Болгарии (46%) существенная доля населения с этим не соглашается.

В опросе приняли участие 26 066 человек – не менее 1 тыс. в каждой, за исключением наименьших стран, где выборка составляла 500 человек. Исследование было проведено компанией Ipsos по заказу Еврокомиссии.

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Источник: Еврокомиссия

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Фото: Depositphotos

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